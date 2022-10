Liz Truss renuncia ao cargo de premiê do Reino Unido

A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, anunciou nesta quinta-feira (20/10) sua renúncia ao cargo, apenas seis semanas após assumi-lo e na esteira de um programa econômico que abalou o mercado e dividiu o Partido Conservador.

Em pronunciamento diante do Número 10 da Downing Street, Truss reconheceu não poder cumprir as promessas que fez quando estava concorrendo à liderança conservadora. A eleição de um novo líder do partido deverá ser concluída dentro da próxima semana para substituir Truss, a pessoa a ocupar o cargo de premiê por menos tempo na história do Reino Unido.

A primeira-ministra enfrentou duras críticas principalmente após anunciar um pacote econômico focado na redução de impostos.

Nesta quarta-feira, mais uma crise abalou o governo, provocada pela renúncia da ministra do Interior, Suella Braverman, por uso indevido de seu e-mail pessoal em violação das regras ministeriais britânicas.

Mais informações em instantes...