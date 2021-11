Lixo plástico é transformado em tijolos no Quênia

[Vídeo] Nzambi Matee criou uma empresa que produz materiais de construção sustentáveis de baixo custo com resíduos plásticos reciclados em Nairóbi. Por sua iniciativa de lidar com o problema do lixo na capital queniana, Nzambi recebeu um prêmio da ONU.