Principado de Liechtenstein é uma monarquia constitucional localizada no centro da Europa, a capital é Vaduz e língua oficial é o alemão.

Com cerca de 160 km2, tem apenas a metade do território de Malta. Liechtenstein é o único país da Europa completamente cercado pelos Alpes. Portanto, um paraíso para esportes de inverno, alpinismo e caminhadas nas montanhas. Liechtenstein encabeça a lista dos salários mais altos em pesquisa feita em 47 países europeus. Os habitantes do pequeno Principado de Liechtenstein – uma verdadeira ilha de luxo e riqueza – possuem uma renda média anual líqüida de nada menos que 42 mil euros.