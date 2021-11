A rede de supermercados Lidl concorre fortemente com os da rede Aldi. Lidl & Cia está entre as dez maiores empresas familiares alemãs.

O volume de vendas do grupo controlado pelos descendentes de Dieter Schwarz, das redes Kaufland e Lidl, de Neckarsulm. As ações do empresário somaram 19 bilhões de euros até setembro de 2016. Entre suas empresas, estão os supermercados Kaufland e Lidl. Depois da Alemanha e da França, em 2018, a rede vai expandir para os Estados Unidos.