Li-Fi, a internet de luz

Uma nova forma de transferência de dados utilizando luz está em testes na Alemanha. Apelidado de Li-Fi (uma mistura das palavras LED e Wi-Fi), o sistema é considerado mais seguro, porque a transmissão de informações fica limitada ao ambiente onde está instalada a tecnologia. Caso haja alguma limitação do contato visual entre as fontes, o processo é interrompido. O que à princípio é uma vantagem do ponto de vista da privacidade também pode ser um problema, como você confere no próximo Futurando.

Também utilizando luz, cientistas da Universidade de Saarbrücken, na Alemanha, querem mudar a forma como se faz cinema. Se depender deles, as câmeras usadas atualmente para gravar filmes estão com os dias contados. Está em testes uma câmera de campo de luz. A técnica revolucionária permite, por exemplo, que movimentos de câmera sejam adicionados na pós-produção. O Futurando explica como e mostra o que falta para a técnica ser usada em grande escala.

Quando se fala em tecnologia, o que poucos anos atrás era uma grande novidade, hoje já é considerado algo da idade da pedra digital. É o caso dos disquetes. Antes parte do nosso dia a dia, atualmente eles repousam escondidos no fundo de gavetas. Mas, se há alguém que pode recuperar os dados contidos nesses dispositivos e julgados perdidos é o especialista Reto Bösch. Com a ajuda de ítens do acervo de um museu da Suíça ele traz à vida informações há muito tempo inacessíveis.

O próximo Futurando traz ainda o exemplo de Copenhague, que prova que praticamente todo o lugar pode se tornar atrativo e acumular mais de uma função. Na capital dinamarquesa, sustentabilidade e diversão andam juntas: foi criada uma pista de esqui sobre uma usina de gerenciamento de resíduos e recuperação de energia, na zona portuária da cidade. O espaço oferece aventura e, ao mesmo tempo, um ambiente para relaxar ao ar livre e confraternizar.

A Holanda também está preocupada com o destino do lixo. Uma startup do país desenvolveu uma barreira de bolhas de ar capaz de interceptar resíduos das águas antes que eles cheguem ao oceano. Ela já está em uso em Amsterdã e funciona, inclusive, para captar minúsculos pedaços de plástico de um milímetro. E isso sem prejudicar o deslocamento dos peixes e o tráfego de barcos.

O programa

O Futurando traz novidades sobre ciência, meio ambiente e tecnologia e é produzido todas as semanas pela redação brasileira da Deutsche Welle, em Bonn, na Alemanha.

O programa é exibido, no Brasil, pelo Canal Futura às terças-feiras, às 22h30 com reprise às quartas 16h30, quintas, sábados e segundas; pela Rede Minas aos sábados, às 14h30, com reprise às sextas-feiras, às 13h30; pela TV Brasil todas as terças, às 21h45, com reprise às quintas, às 3h15; pela TV Cultura as segundas-feiras às 19h45; pela TV Câmara Tupã todos os sábados às 18h, com reprise às terças-feiras, às 19h40 e pela TV Climatempo aos sábados às 9h30, com reprise às terças e aos domingos. Você também pode ver vídeos do programa no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

O Futurando é transmitido ainda em Moçambique pela Rede Tim, aos sábados, às 14h30.