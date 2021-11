Cantor e compositor canadense foi autor da famosa canção "Hallelujah", Cohen iniciou a carreira nos anos 1960 e lançou em outubro 2016 seu 14° e último álbum, "You want it darker".

Nascido em Quebec em 1934, Cohen aprendeu a tocar guitarra quando adolescente e formou um grupo folk. Mas depois de ler o escritor espanhol Federico García Lorca, passou a se dedicar à poesia. Ele se formou na Universidade McGill e foi morar na ilha grega de Hydra, onde escreveu três coleções de poemas. Em 1966 ele se mudou para Nova York e conheceu a cantora de folk Judy Collins, que gravou duas de suas canções, incluindo Suzanne, em um álbum que ela lançou naquele ano. Ele conheceu Andy Warhol, a banda Velvet Underground e cantora alemã Nico. Cohen escreveu mais músicas para Collins e também para James Taylor, Willie Nelson e outros. Leonard Cohen morreu aos 82 anos, de acordo com um comunicado postado em sua página no Facebook em 11 novembro de 2016.