O polonês prêmio Nobel da Paz e ex-presidente Lech Walesa é um ícone da democracia na Europa.

Originalmente eletricista, em 1980 assumiu a liderança do primeiro sindicato livre do bloco comunista na Europa Oriental, o Solidariedade, de Gdansk, na Polônia. Dez anos mais tarde , tornou-se presidente da Polônia nas primeiras eleições livres em seu país após o fim do comunismo.