O dinamarquês Lars von Trier é um dos cineastas mais polêmicos dos últimos anos.

O filme "Ninfomaníaca" causou frisson na Berlinale com versão sem cortes do Volume 1 que mostra as confissões de uma mulher viciada em sexo. Von Trier compareceu vestindo camiseta provocativa escrita "Persona non grata" em referência ao Festival de Cannes, de onde acabou banido em 2011. O diretor provocou um escândalo ao se dizer nazista numa entrevista durante o festival e afirmar que "entende" Hitler. Von Trier , desde então, não dá declarações à imprensa.