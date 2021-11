Larissa Linder acredita que a compreensão de programas e medidas econômicas é fundamental para que os cidadãos se tornem mais conscientes e tenham mais clareza ao tomar decisões políticas. É parte de seu objetivo como repórter tornar esse tema, normalmente árido e complexo, mais compreensível para um público amplo.

Formou-se em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 2009, tendo cursado um ano na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em um programa de mobilidade acadêmica.

Já passou pelas redações do jornal O Estado de S. Paulo e do Diário Catarinense, além do programa de estágio da DW Brasil, na Alemanha, em 2020. Em 2017, ganhou o prêmio Fiesc de Jornalismo por uma reportagem sobre as deficiências de produtividade e seus efeitos para o desenvolvimento econômico do Brasil.