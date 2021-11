Visitar a cidade é descobrir um mundo à parte. Terra do pepino, a cidade, situada na região de Spreewald, é um convite ao bucolismo. Desde 1990, é uma reserva da biosfera protegida pela Unesco.

A cidade de Lübbenau, no Estado de Brandemburgo, está distante pouco mais de uma hora de trem de Berlim, a capital alemã. Mesmo com a relativa proximidade, quem chega na cidade já sente a atmosfera peculiar. No lugar de ruas, há canais. Os carros foram trocados por barcos e o verde domina a paisagem.