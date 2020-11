Líderes internacionais parabenizam Biden

Poucos minutos após Joe Biden ter sido declarado o vencedor das eleições nos Estados Unidos neste sábado (07/11), segundo projeções da imprensa americana, os primeiros líderes internacionais começaram a parabenizar o democrata.

Um dos primeiro foi o primeiro-ministro do país vizinho Canadá, Justin Trudeau, que salientou em mensagem publicada no Twitter a parceria dos dois países e disse estar ansioso para começar a trabalhar com Biden e sua vice Kamala Harris.

"Parabéns, Joe Biden e Kamala Harris Nossos dois países são amigos íntimos, parceiros e aliados. Compartilhamos um relacionamento que é único no cenário mundial. Estou realmente ansioso para trabalhar juntos e desenvolver isso com vocês dois", escreveu o premiê canadense.

Depois foi a vez do primeiro ministro da Irlanda, Micheál Martin, que também destacou a vontade trabalhar com o democrata. "Quero parabenizar o novo presidente eleito dos EUA Joe Biden. Joe Biden tem sido um verdadeiro amigo desta nação ao longo de sua vida e estou ansioso para trabalhar com ele nos próximos anos", escreveu.

Ao parabenizar Biden, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, chamou a vitória de "histórica" e destacou a importância das relações bilaterais. "Os Estados Unidos são nosso aliado mais importante e estou ansioso para trabalharmos juntos em nossas prioridades comuns, das mudanças climáticas passando pelo comércio e segurança", escreveu.

Da Alemanha vieram mensagens da chanceler federal Angela Merkel e do ministro do Exterior alemão, Heiko Maas. Merkel afirmou que está ansiosa pela "futura cooperação com o presidente Biden". "A nossa amizade transatlântica é indispensável para enfrentar os grandes desafios do nosso tempo", disse a líder alemã.

Já Maas evitou citar Biden nominalmente e disse que espera que o resultado proporcione um "novo começo" na cooperação com os EUA. As relações entre os aliados Alemanha e EUA ficaram bastante abaladas durante a era Trump.

"É bom que finalmente há números claros. Estamos ansiosos para trabalhar com o próximo governo dos EUA. Queremos investir na nossa cooperação para um novo começo transatlântico, um New Deal", escreveu Maas no Twitter.

O presidente da França, Emmanuel Macron, também parabenizou Biden pela vitória e afirmou que ambos "têm muito a fazer para superar os desafios atuais". "Vamos trabalhar juntos!", escreveu.

Mensagens de parabéns da Europa também vieram do premiê da Espanha, Pedro Sánchez, do primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Felicito calorosamente Biden por sua vitória nas eleições presidenciais dos EUA e espero encontrá-lo o mais breve possível", disse von der Leyen. Em sua mensagem, ela lembrou a parceira transatlântica e "os valores democráticos, de liberdade, direitos humanos, justiça social e de uma economia aberta" compartilhados historicamente entre o bloco e os Estados Unidos.

Silêncio no Brasil

Nem o Planalto e o presidente Jair Bolsonaro, um dos maiores defensores de Donald Trump, se posicionaram sobre a vitória de Biden. Enquanto permanecem em silêncio, o governador de São Paulo, João Doria, se adiantou e enviou uma carta parabenizando Biden e o convidando para visitar o estado.

Na carta, ele fala sobre o estado de São Paulo e destaca o compromisso do governo local com a preservação do meio ambiente e com as metas do Acordo de Paris para conter o aquecimento global.

Já o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que a vitória de Biden, "restaura os valores da democracia verdadeiramente liberal, que preza pelos direitos humanos, individuais e das minorias".

"Parabenizo o presidente eleito e, em nome da Câmara dos Deputados, reforço os laços de amizade e cooperação entre as duas nações", escreveu em redes sociais.

CN/afp/rtr/ap/ots