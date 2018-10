Líder italiano saúda êxito de Bolsonaro e diz que Brasil respira "novos ares"

O líder de extrema direita e vice-primeiro-ministro da Itália, Matteo Salvini, celebrou nesta segunda-feira (08/10) o sucesso do candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, que obteve 46% dos votos no primeiro turno da eleição presidencial de domingo.

"O Brasil também muda! Esquerda derrotada e novos ares", escreveu o político no Twitter e no Facebook. O texto acompanha uma foto do político brasileiro sorridente.

Salvini, líder do partido de extrema direita Liga, foi eleito em março e depois fechou uma coalizão de governo com o partido antissistema Movimento Cinco Estrelas (M5S). Ele se destacou por ter endurecido a política migratória da Itália.

Além da postagem nas redes sociais, Salvini, que também é titular do Ministério de Interior, falou sobre as eleições no Brasil nesta segunda-feira durante uma reunião com Marine Le Pen, líder da extrema direita da França.

De acordo com o político italiano, os partidos da extrema direita europeia farão "uma revolução" nas eleições para o Parlamento Europeu, em maio de 2019. Ele afirmou que "a revolução do bom senso está percorrendo toda a Europa" e também outros países, como é o caso do Brasil.

MD/dpa/efe/lusa

----------------

