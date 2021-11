Parceiro de Brecht na "Ópera dos Três Vinténs", músico de origem judaica transitou do erudito ao popular, do teatro berlinense ao musical nova-iorquino. Mas só reconhecia uma diferença: entre a música boa e a ruim.

Kurt Weill (1900-1950) foi um músico tão aclamado pelo público quanto problemático para a crítica – e, depois da Segunda Guerra Mundial, tema de acaloradas discussões estéticas. Weill é desses artistas cujo prestígio no resto do mundo é maior do que em seu país natal. Nascido em 2 de março de 1900, filho do cantor de uma sinagoga em Dessau, ele estudou música em Berlim com o renomado compositor e pianista virtuoso Ferruccio Busoni. No obituário que redigiu para o artista alemão, o filósofo e musicólogo Theodor W. Adorno nem mesmo o designava como "compositor", mas sim como "diretor musical".