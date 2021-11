Os Karmann Ghias tornaram-se uma espécie de símbolo do "milagre econômico" alemão após a Segunda Guerra Mundial. Eles foram construídos pela firma Karmann em Osnabrück.

'Karmann Ghia' é termo usado hoje mais para o Tipo 14, enquanto o Tipo 34 é chamado de 'Grande Karmann'. A tecnologia do Karmann Ghia Tipo 14 era quase idêntica à do Fusca, enquanto o Tipo 34 foi projetado com base no Tipo 3 (VW 1500/1600), que era maior. Cerca de 445.000 Karmann Ghias foram construídos entre 1955 e julho de 1974. Eles foram projetados pela firma de carroceria Ghia, de Turim.