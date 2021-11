Karl Marx não foi só um mestre-pensador, mas também um grande observador de dinâmicas sociais e psicológicas. Suas análises econômicas são ao mesmo tempo descrições sutis de formas modernas de vida.

O alemão Karl Marx foi um filósofo, economista, teórico social, jornalista político, protagonista do movimento operário, assim como crítico da sociedade burguesa e da religião. Ao lado de Friedrich Engels, ele se tornou o teórico mais influente do socialismo e do comunismo. Suas principais obras são "Manifesto Comunista" de 1848, e "O capital" (1867). Os fundamentos teóricos do marxismo em seu nome influenciam os discursos das ciências históricas e sociais até os dias atuais.