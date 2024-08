Kamala Harris escolhe governador Tim Walz como vice

A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, escolheu nesta terça-feira (06/08) o governador do estado de Minnesota, Tim Walz, de 60 anos, como vice sua chapa, segundo informações das agências de notícias AP e Reuters.

Walz, de 60 anos, é ex-membro da Guarda Nacional dos Estados Unidos, que atuou como deputado federal por 12 anos e comanda o governo de Minnesota desde 2018. Recentemente ganhou destaque na mídia americana por causa de uma série de aparições em que desferiu críticas aos adversários republicanos, e por zombar do vice indicado porDonald Trump, J.D.Vance, descrito por Walz como "esquisito". O insulto se tornou popular entre apoiadores dos democratas.

"Você já viu Trump rir? Quando Trump ri, é de alguém e não com alguém!", comentou Walz recentemente na CNN, num exemplo da sua estratégia de provocar os republicanos. Nascido em 1964, mesmo ano que Harris, com declarações como essa Walz quer mostrar como é possível perturbar um adversário político rindo dele.

Com a escolha de Walz, devem cessar especulações sobre outros nomes que foram cotados como potenciais escolhas para vice, como o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, o de Kentucky, Andy Beshear, o de Illinois, JB Pritzker, o senador Mark Kelly, do Arizona, e o atual secretário de Transportes, Pete Buttigieg.

A chapa Harris-Walz deve ser formalizada até esta quarta-feira (07/08), antes da convenção do partido, entre 19 a 22 de agosto em Chicago. O adiantamento do anúncio da escolha do vice ocorreu porque 7 de agosto é o prazo final para garantir que os candidatos apareçam na cédula do estado de Ohio, explicaram autoridades democratas à AP

Espera-se também que Harris e Walz participem de um evento de campanha no final do dia em Filadélfia, no estado da Pensilvânia.

O comício de Harris na terça-feira vai dar início a uma turnê de cinco dias pelos principais estados decisivos, aqueles com um número significativo de votos no colégio eleitoral e onde as pesquisas estão apertadas, e que provavelmente decidirão a eleição.

Walz e Kamala Harris em março de 2024 Foto: Stephen Maturen/Getty Images

Timing da escolha

Antes de escolher de Walz, na noite de segunda-feira Harris garantiu formalmente a indicação presidencial democrata, tornando-se primeira mulher negra e asiática a liderar a candidatura presidencial de um grande partido dos EUA.

A indicação tornou-se oficial depois que os delegados da Convenção Nacional Democrata encerraram uma rodada de cinco dias de votação online. Harris obteve 1.976 votos para conquistar a nomeação.

Em seu perfil na rede X, após o anúncio, Harris agradeceu o apoio dos delegados. "Estou honrada em ser a candidata democrata para presidente dos Estados Unidos. Aceitarei oficialmente a nomeação na semana que vem. Esta campanha é sobre gente se unindo, movida pelo amor ao país, para lutar pelo melhor que nós somos."

A garantia da indicação de Harris como cabeça da chapa democrata ocorre após um período turbulento para o partido, que começou com o desempenho desastroso do presidente Joe Biden no debate de junho. Depois que ele anunciou sua retirada, Harris conquistou rapidamente uma série de endossos para garantir o apoio dos delegados do partido.

jps/av (ots)