Cidade no estado de Hessen, na Alemanha, a 16 quilômetros de Frankfurt do Meno. Königstein não poderia ser mais contrastante: uma cidade pacata com paisagens verdes, onde o tempo passa mais devagar. É com essa atmosfera perdida no tempo que os 15 mil moradores convivem, ao lado de grandes centros urbanos, como Wiesbaden e Frankfurt do Meno.