Justiça faz buscas na sede do partido de ultradireita AfD

A Procuradoria-geral da Alemanha fez buscas nesta quarta-feira (28/09) na sede nacional do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD), no âmbito de investigações contra o ex-líder da legenda Jorg Meuthen e o ex-tesoureiro Klaus-Gunther Fohrmann.

Segundo as autoridades, ambos são acusados de infringir as normas do partido e de apropriação indevida de fundos. Como responsáveis pela contabilidade da sigla entre 2016 e 2018, eles teriam cometido irregularidades em relação a donativos recebidos pela AfD. Meuthen teve sua imunidade parlamentar suspensa.

"Desde hoje de manhã, a Procuradoria de Berlim efetuou várias diligências sem aviso em sedes da AfD", divulgou o partido em comunicado. Segundo a legenda, foram copiados discos rígidos completos, e-mails e pastas de arquivos.

Um porta-voz da AfD disse que, "aparentemente, há necessidade de esclarecimento sobre alguns pontos sobre os relatórios de prestação de contas de 2016 a 2018 e o financiamento da campanha eleitoral de 2017".

Líderes do partido criticam as buscas

Os atuais líderes do partido, Alice Weidel e Tino Chrupalla, criticaram as buscas, considerando-as "uma medida desproporcional que procura intimidar a AfD".

Chrupalla disse que "se o procurador tivesse pedido, o partido teria respondido e entregado todos os documentos necessários".

A AfD tem atualmente 79 dos 736 assentos no Bundestag, o Parlamento alemão. Em sua origem, o partido surgiu como crítico às políticas da zona do euro. No entanto, nos últimos anos se radicalizou e agora é conhecido por sua veemente postura anti-imigração e nacionalista.

