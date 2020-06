Juiz manda Bolsonaro usar máscara em público

Cronologia do coronavírus no Brasil

Bolsonaro perdeu "compasso moral", diz "The Lancet"

No editorial intitulado "Covid-19 no Brasil: 'E daí?'", a revista científica britânica "The Lancet" disse que "talvez a maior ameaça à resposta brasileira à covid-19 seja seu presidente". "Tal desordem no coração do governo é uma distração fatal em meio a uma emergência de saúde pública e também um sinal forte de que a liderança do Brasil perdeu seu compasso moral – se é que jamais teve." (07/05)