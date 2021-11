José Pepe Mujica

O ex-presidente do Uruguai é um dos principais nomes da esquerda e um dos políticos mais admirados da América Latina.

José Alberto Mujica Cordano, conhecido popularmente como Pepe Mujica, foi presidente do Uruguai de 2010 e 2015 e é atualmente senador. Na juventude, integrou a guerrilha dos tupamaros, tendo desempenhado um importante papel no combate à ditadura civil-militar no país (1973-1985). Mujica passou 14 anos na prisão, de onde só saiu no final da ditadura.