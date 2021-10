Jornalistas das Filipinas e Rússia recebem Nobel da Paz

Os jornalistas Maria Ressa e Dmitri Muratov receberam o Prêmio Nobel da Paz pela sua luta pela liberdade de expressão nas Filipinas e na Rússia, respectivamente, anunciou nesta sexta-feira (08/10), em Oslo, o Comitê do Nobel.

Eles receberam a distinção pelos seus esforços em defesa da liberdade de expressão, um pré-requisito para a democracia e a paz duradoura, afirmou a presidente do Comitê do Nobel, Berit Reiss-Andersen.

Com a escolha, o comitê quer destacar a importância da proteção das liberdades de expressão e de imprensa. Os dois laureados são "representantes de todos os jornalistas que defendem esse ideal num mundo em que a democracia e a liberdade de imprensa lutam contra condições cada vez mais adversas", destacou a instituição.

Ressa faz cobertura crítica do governo filipino

Ressa é uma das fundadoras do site de notícias Rappler, que dedica uma "atenção crítica à controversa e assassina campanha antidrogas" do presidente Rodrigo Duterte, declarou o Comitê do Nobel.

O site e a jornalista também mostraram como as redes sociais são usadas para "disseminar informações falsas, intimidar oponentes e manipular o discurso público".

O governo de Duterte já moveu mais de 20 processos contra ela, que já foi condenada à prisão nas Filipinas.

Ressa foi uma das participantes do Global Media Forum (GMF), evento promovido pela DW, em 2021.

Muratov é fundador de jornal crítico ao Kremlin

Muratov é um dos fundadores do jornal russo Novaya Gazeta, em 1993, o "mais independente jornal da Rússia hoje, com uma atitude fundamentalmente crítica em relação ao poder", afirmou o Comitê do Nobel.

"O jornalismo baseado em fatos e integridade profissional o tornou uma importante fonte de informação sobre aspectos censuráveis da sociedade russa raramente mencionados por outros meios", afirmou a instituição de Oslo.

Desde a fundação do jornal, seis jornalistas que trabalhavam para ele já foram assassinados.

Os prêmios da semana

Seguindo a tradição, o Prêmio Nobel da Paz é o quinto anunciado todos os anos, após os de Medicina, Física, Química e Literatura. Neste ano, o Nobel de Medicina premiou oamericano David Julius e o libanês Ardem Patapoutianpor suas descobertas relativas a receptores de estímulos de temperatura e contato no corpo humano, enquanto o Nobel de Física foi paraSyukuro Manabe, nascido no Japão, e Klaus Hasselmann, da Alemanha, pela "modelagem física do clima da Terra, quantificando a variabilidade e prevendo de forma confiável o aquecimento global", e para o italiano Giorgio Parisi por sua descoberta "da interação de desordem e flutuações em sistemas físicos, desde a escala atômica até a planetária".

Já o alemão Benjamin List e David MacMillan, nascido na Escócia, foram laureadas com o Nobel de Química pelo trabalho no método para a criação de moléculas orgânicas chamado organocatálise. O Nobel de Literatura ficou com ao escritor da Tanzânia Abdulrazak Gurnah.

as (DW, AP)