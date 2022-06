Johnny Depp ganha processo de difamação contra Amber Heard

Um júri nos Estados Unidos considerou nesta quarta-feira (1º/06) a atriz Amber Heard responsável por difamar seu ex-marido, o ator Johnny Depp, em um julgamento acompanhado de perto nas redes sociais e transmitido ao vivo na televisão e na internet.

Os sete jurados – cinco homens e duas mulheres – sentenciaram Amber Heard por difamação, condenando a atriz a pagar 15 milhões de dólares a Depp. Posteriormente, a juíza diminui o valor 10,35 milhões de dólares, devido às regras do estado da Virgínia, onde ocorreu o julgamento.

O júri também considerou que Amber Heard agiu com "malícia", indicando convicção de que a artista fez declarações sabendo que eram falsas.

Por outro lado, o júri também considerou que Heard foi difamada por um ex-advogado de Depp e determinou que o ator pague uma indenização de dois milhões de dólares à atriz, valor que foi mantido pela juíza.

Depp não esteve presente da audiência, a qual assistiu por videoconferência do Reino Unido.

"Depois de seis anos, o júri trouxe-me de volta à vida. Estou realmente tocado", escreveu o astro da franquia de filmes Piratas do Caribe no Instagram.

Já Amber Heard mostrou-se "devastada" com o veredito. "Estou devastada que uma montanha de provas não tenha sido suficiente para confrontar o poder, a influência e a ascendência muito maiores do meu ex-marido", disse em comunicado. "Estou ainda mais desapontada com o que este veredito significa para outras mulheres. É um retrocesso. Desafia a ideia de que a violência contra as mulheres deve ser levada a sério", acrescentou.

Coluna causou discórdia

Depp processou Heard por difamação por uma coluna publicada no jornal Washington Post em 2018, na qual a atriz se definia como "uma figura pública que representa a violência doméstica". A atriz não mencionou Johnny Depp no texto, mas seu ex-marido pediu no processo por difamação 50 milhões de dólares em danos, afirmando que a declaração destruiu sua carreira e reputação.

Amber Heard, que atuou em filmes como Liga da Justiça e Aquaman, respondeu pedindo o dobro: 100 milhões de dólares.

A atriz de 36 anos afirma ter exercido seu direito à liberdade de expressão ao escrever a coluna. Segundo ela, a reclamação de Johnny Depp foi "fútil" e prolongou "os abusos e assédios" que ela afirma ter sofrido durante o relacionamento.

Heard também acusou um ex-advogado do ator de tê-la difamado ao dizer à imprensa que suas alegações de violência doméstica eram "falsas".

Durante o julgamento de seis semanas, as duas estrelas de Hollywood se acusaram mutuamente de abusos antes e durante o casamento de dois anos.

Heard testemunhou que Depp a agrediu física e sexualmente. Depp negou e disse que foi ela quem se tornou violenta. Os dois se conheceram durante as gravações do filme Diário de um Jornalista Bêbado e foram casados de 2015 e 2017.

le (Lusa, AFP, EFE, AP, Reuters, ots)