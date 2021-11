Estrela do rock, apóstolo da paz, cínico, paranóico, multimilionário: o músico inglês Lennon provocou e viveu com intensidade os seus 40 anos e foi autor das principais músicas dos Beatles.

O primeiro compacto dos Beatles, "Love me do", foi lançado em 1962. Três anos depois, o fab four já era o até então maior fenômeno do universo pop no século 20. Eles venderam – e vendem até hoje – milhões de discos e se apresentaram diante de milhares de fãs em histeria coletiva. No dia 8 de dezembro de 1980, John Lennon foi alvejado a tiros diante do edifício Dakota, em Nova York. Levado às pressas para um hospital, o ex-beatle morreu ainda na ambulância.