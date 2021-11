John Kerry diz que proteção da Amazônia não pode esperar até 2030

[Vídeo] Enviado especial para o clima do governo dos EUA saúda a promessa do governo brasileiro de acabar com o desmatamento ilegal até 2030, mas afirma que não se pode esperar até o fim da década para proteger a Floresta Amazônica. "Temos que agir muito antes disso. Mas temos que trabalhar com o país, a nação soberana que detém o controle sobre seu próprio território", diz Kerry à DW.