Joe Biden anuncia doação de 20 milhões de vacinas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta segunda-feira (17/05) que irá enviar mais 20 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 para outros países até o final de junho.

Em abril, o presidente já havia anunciado a doação de 60 milhões de vacinas da AstraZeneca-Oxford, mas o anúncio desta segunda inclui pela primeira vez vacinas que já foram aprovadas nos EUA. Com isso, o total de doses a serem doadas pelos EUA para outros países já chega a 80 milhões.

As 20 milhões de vacinas incluem doses dos imunizantes da Pfizer/BioNTech, da Moderna e da Johnson & Johnson. Ao contrário dos outros imunizantes, a vacina da AstraZeneca ainda não está autorizada para uso nos Estados Unidos e seguiam em depósitos, sem uso.

"Assim como na Segunda Guerra Mundial a América era o arsenal da democracia, na batalha contra a pandemia de Covid-19 nossa nação será o arsenal de vacinas", disse Biden, em referência ao poder industrial dos EUA durante o último conflito mundial.

O governo americano não especificou quais países devem receber as 20 milhões de vacinas. Parte dos estoques de doses da AstraZeneca já foram enviados para o México e Canadá, vizinhos dos EUA. Em março, o o presidente do Senado brasileiro, Rodrigo Pacheco, enviou uma carta ao governo americano solicitando que o país sul-americano pudesse comprar as vacinas paradas nos EUA.

Biden também observou que nenhum outro país enviará mais vacinas ao exterior do que os Estados Unidos. "Precisamos ajudar a combater a doença ao redor do mundo para que estejamos seguros aqui em casa, e para fazer o certo ao ajudar os outros. É a coisa certa a fazer", completou Biden.

Os EUA administraram mais de 272 milhões de vacinas contra a covid-19 e distribuíram aos 50 estados do país mais de 340 milhões doses, de acordo com dados federais atualizados na manhã desta segunda-feira.

Com quase 60% dos adultos norte-americanos tendo recebido pelo menos a primeira dose, o país está bem à frente de muitas nações como o Brasil e a Índia, que lutam para controlar surtos de Covid-19.

Ainda nesta segunda-feira, Biden anunciou que pela primeira vez durante a pandemia houve queda nos números de casos de covid-19 nos 50 estados do país.

O "progresso é inegável, mas ainda não terminamos", advertiu o presidente americano, que fez um novo apelo à população para que se vacine. "Você pode se proteger sendo vacinado ou pode se preocupar (com o contágio) usando máscara até ser vacinado", disse Biden em discurso na Casa Branca.

O presidente também advertiu que nos estados onde a vacinação está avançando menos existe o risco de que os bons dados agora registrados possam piorar novamente e frisou que será uma "tragédia desnecessária" ver aqueles que resistem à imunização acabarem infectados.

Depois de destacar o fato de que 60% da população adulta já recebeu ao menos uma dose da vacina, Biden afirmou que a "luz no final do túnel" está ficando "mais brilhante" a cada dia. Biden pediu o esforço de todos para que seja alcançada a meta de vacinar 70% dos adultos com pelo menos uma dose até a celebração do Dia da Independência do país, em 4 de julho.

