Do nordeste brasileiro, o escritor preocupado com a identidade nacional partiria para o mundo.

João Ubaldo Ribeiro nasceu na Bahia em 1941. A carreira literária o levou aos EUA, a Portugal, à Alemanha. Dos 15 meses como bolsista do DAAD, saíram as crônicas reunidas no bem-humorado livro “Um brasileiro em Berlim“. Vários de seus livros foram publicados em alemão, incluindo “Viva o povo brasileiro“.