Todo tema interessa, sobretudo quando tem impacto sobre vidas humanas e sobre o próprio planeta. Dos avanços no futebol feminino à situação de indígenas isolados na Amazônia, nada escapa ao radar do jornalista João Pedro Soares, que escreve para a DW Brasil desde janeiro de 2018, após ter sido bolsista da Fundação Heinz Kühn.

Formado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), foi repórter da rádio CBN no Rio e estagiou no extinto jornal Brasil Econômico. Como freelancer, colaborou com alguns dos mais influentes veículos da imprensa brasileira, como as revistas Piauí e Época, além do jornal Folha de S. Paulo.