Jill Biden e Bono fazem visitas surpresas à Ucrânia

Primeira-dama dos Estados Unidos reuniu-se com a primeira-dama ucraniana no oeste do país, enquanto líder da banda U2 fez show em estação de metrô em Kiev.

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, e o cantor Bono, da banda U2, visitaram a Ucrânia neste domingo (08/03) para demonstrar seu apoio ao país em sua guerra contra a invasão da Rússia.

Em uma agenda não divulgada com antecedência, Biden foi à cidade de Uzhhorod, no oeste do país e próxima da fronteira com a Eslováquia, onde reuniu-se com a primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska. Já Bono fez um show em uma estação de metrô de Kiev.

"Queria vir no Dia das Mães", disse a primeira-dama dos Estados Unidos a Zelenska. "Achei importante mostrar ao povo ucraniano que esta guerra tem que acabar, que esta guerra tem sido brutal e que o povo dos Estados Unidos está ao lado do povo da Ucrânia."

Biden passou cerca de duas horas na Ucrânia. Zelenska agradeceu a Biden por seu "ato corajoso" e disse: "Entendemos o que é necessário para a primeira-dama dos EUA vir aqui durante uma guerra, enquanto ações militares estão ocorrendo todos os dias, onde as sirenes aéreas estão disparando todos os dias, mesmo hoje."

A escola onde elas se reuniram foi transformada em alojamento provisório para migrantes ucranianos vindos de outras partes do país.

A visita permitiu a Biden conduzir o tipo de diplomacia pessoal que seu marido gostaria de estar fazendo ele mesmo. O presidente Joe Biden disse, durante sua visita à Polônia em março, que estava desapontado por não poder visitar a Ucrânia para ver a situação "em primeira mão", mas não estava autorizado, provavelmente por razões de segurança.

A visita de Biden foi a mais recente figura pública do alto escalão americano a ir ao país durante a guerra, após a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e de uma viagem conjunta do secretário de Estado, Antony Blinken, e do secretário de Defesa, Lloyd Austin, que se reuniram com o presidente Volodimir Zelenski em Kiev.

Show de Bono em Kiev

Também neste domingo, Bono, vocalista do grupo de rock irlandês U2, e seu colega de banda The Edge, realizaram um show de 40 minutos em um estação de metrô em Kiev, e elogiou os ucranianos que lutam por sua liberdade na resistência contra a Rússia.

"Seu presidente lidera o mundo na causa da liberdade neste momento (...) O povo da Ucrânia não está apenas lutando por sua própria liberdade, vocês estão lutando por todos nós que amamos liberdade", disse Bono a uma público de cerca de 100 pessoas dentro do estação de metrô Khreshchatyk.

Durante a apresentação, Bono interagiu com o público. "Esta noite, 8 de maio, os tiros vão soar no céu da Ucrânia, mas ao final vocês estarão livres. Eles podem tirar a sua vida, mas nunca o seu orgulho", afirmou.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro e tentou conquistar Kiev nas primeiras semanas da guerra, mas depois recuou e concentrou seus militares no leste do país. Parte da vida cotidiana se normalizou em Kiev, mas as sirenes de alerta para ataques aéreos ainda soam regularmente.

