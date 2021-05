Japão prorroga estado de emergência

A menos de três meses dos Jogos Olímpicos, o governo japonês prorrogou nesta sexta-feira (07/05) para até o final de maio o estado de emergência que está em vigor em Tóquio e na região de Osaka e ampliou a medida para três outras localidades devido à pandemia de covid-19. Com a decisão, o país tentar conter a transmissão do coronavírus e evitar o colapso no sistema de saúde.

O estado de emergência está em vigor desde 25 de abril e deveria terminar em 11 de maio. A medida proíbe a venda de bebidas alcoólicas em restaurantes, além de limitar atividades comerciais. O governo pediu ainda que os japoneses evitem viajar.

Ao anunciar a prorrogação, o primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, afirmou que o governo esperava que um estado de emergência "curto e poderoso" contivesse a quarta onda de infecções, mas os novos casos registrados em Tóquio e Osaka continuam em patamar elevado.

"Há uma escassez crítica de leitos hospitalares em Osaka e Hyogo", acrescentou o premiê. Pouco antes, o ministro da Economia, Yasutoshi Nishimura, disse que variantes do coronavírus estavam se espalhando rapidamente e o governo estava preocupado que pudesse faltar leitos em Tóquio em breve.

Osaka reportou 1.005 novas infecções nesta sexta-feira e Tóquio 907. Ao todo, o Japão já registrou mais de 618 mil casos de covid-19 e 10.585 mortes em decorrência da doença.

Antes do anúncio do premiê, o governo de Tóquio admitiu que a situação na capital não melhorou o suficiente para suspender o estado de emergência e expressou preocupação com a disseminação de variantes altamente contagiosas do coronavírus.

Jogos Olímpicos

O Japão não foi tão atingido pela pandemia como outros países, no entanto, o ritmo da vacinação no país tem sido lento, com muitos idosos ainda aguardando para serem vacinados.

Mesmo assim, o Japão e o Comitê Olímpico Internacional (COI) insistem em manter a realização dos Jogos Olímpicos em Tóquio, que foram adiados no ano passado devido à pandemia. O evento deve começar em 23 de julho e não contará com espectadores estrangeiros. Uma decisão sobre a presença do público local deve ser tomada apenas em junho.

Devido ao estado de emergência, o revezamento da tocha olímpica previsto para ocorrer em ruas de algumas cidades nos dias 11 e 12 de maio será cancelado. Eventos testes para os jogos não devem ser afetados pela medida.

cn/ (Reuters, AFP, Lusa)