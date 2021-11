As teses de Jan Assmann, professor de Egiptologia da Universidade de Heidelberg e de Ciência da Cultura da Universidade de Constança, já levantaram polêmicas consideráveis no meio acadêmico alemão. O teórico alemão fala das relações ambíguas de Freud com a religião e aponta a "cegueira" do pai da psicanálise frente à "memória cultural".