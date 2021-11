Em Jamel, no norte alemão, os sinais de que há algo estranho estão por várias partes: uma placa para cidade natal de Hitler, slogans nazistas e, sobretudo, um clima de medo.

O vilarejo fica no estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, numa região bucólica, em um bosque, entre milharais e pomares, perto do Mar Báltico. Um mural com a pintura de um homem loiro com sua esposa e filhos aparece imponente no meio do vilarejo. Abaixo dele, a legenda "Comunidade de Jamel", seguida do slogan nazista: "frei - sozial - national" ("livre - social - nacional"). Outra placa aponta para Braunau am Inn, cidade natal de Adolf Hitler, a 855 quilômetros dali. Nesta vila acontece o festival de música Forstrock, contra o extremismo de direita e pela tolerância e democracia.