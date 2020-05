Jacinda Ardern se torna premiê mais popular da Nova Zelândia em um século

Jacinda Ardern se tornou a primeira-ministra mais popular da Nova Zelândia em um século, graças à reação do seu governo à covid-19, que fez do país um dos mais bem-sucedidos na contenção da doença, segundo uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira (18/05).

Esta foi a primeira pesquisa pública desde que a crise do coronavírus chegou ao país. De acordo com os resultados, 59,5% dos neozelandeses veem Ardern como a melhor pessoa para ocupar o cargo de premiê, um crescimento de 20,8 pontos em relação à última pesquisa. É a cifra mais alta de qualquer líder na história dos levantamentos do instrituto Reid Research, responsável pela pesquisa.

Os números também mostraram que a popularidade do Partido Trabalhista de Ardern aumentou 14 pontos percentuais, chegando a 56,5% – a maior já registrada por um partido em toda a história da Nova Zelândia.

Em contrapartida, o Partido Nacional, que detém o maior bloco individual de deputados do Parlamento, perdeu 12,7 pontos e registra 30,6% de aprovação.

A enquete foi realizada entre 8 e 16 de maio, e metade das respostas foi obtida após a sanção do orçamento federal na quinta-feira.

A enquete ocorreu nos últimos dias de isolamento de nível três do país, que também teve apoio maciço – 92% dos entrevistados disseram ter sido a decisão correta.

A nação do Pacífico ficou confinada durante mais de um mês com restrições de "nível quatro", que duraram entre 25 de março e 27 de abril. No início da pandemia, a Nova Zelândia fechou suas fronteiras e impôs uma quarentena estrita de um mês de duração logo após o início do surto. O primeiro caso no país foi detectado em 28 de fevereiro de 2020.

As medidas mostraram resultado. Em 4 de maio, pela primeira vez desde meados de março, a Nova Zelândia não registrou novos casos de coronavírus. Desde então, só mais dez casos foram confirmados. O país de quase 5 milhões de pessoas somou ao longo da poandemia 1.153 casos confirmados e prováveis de covid-19 e 21 mortes.

Estabelecimentos comerciais, como shopping centers, cinemas, cafés e academias, reabriram finalmente na última quinta-feira, mas o país ainda vem estimulando medidas de distanciamento social.

