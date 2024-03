Jéssica Moura é formada em Jornalismo e Audiovisual pela Universidade de Brasília (UnB). Em 2023, foi contemplada com a bolsa da Fundação Heinz-Kühn, quando passou a colaborar com a DW Brasil em Bonn, na Alemanha, e depois, em Brasília.



Antes, foi repórter no jornal Folha de S. Paulo, O Globo, JOTA, Correio Braziliense e rádio CBN.