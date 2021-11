Ivanka começou sua carreira profissional como modelo e é, atualmente, vice-presidente das Organizações Trump. Ela é a única filha do casamento entre Donald Trump e sua primeira esposa, Ivana.

Entre os membros da família do presidente americano, Ivanka Trump foi uma das forças motrizes da equipe de campanha, além de ser a pessoa mais conhecida entre os filhos do magnata. Depois do casamento com Jared, em 2009, Ivanka se converteu ao judaísmo. Durante a campanha eleitoral, ela defendeu o pai contra as acusações de misoginia.