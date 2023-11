Vapor emerge de uma fenda aberta no meio da rua em Grindavik, no sul da Islândia, após tremores. Há dias a terra chacoalha, danificando tubulações de água e vias. Sob as rachaduras, que continuam a se deslocar no sentido oeste, um túnel de magma de 15 km de extensão abre caminho rumo ao Atlântico.