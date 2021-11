Eles não apenas compilaram contos infantis a partir de narrações orais, como estudaram a língua alemã, estabelecendo as bases da germanística.

Os irmãos Grimm tinham uma visão: eles queriam preservar um pedaço da história cultural alemã, que na ocasião ameaçava desmoronar. No início do século 19 ainda não havia uma unidade alemã, e dominavam a instabilidade política, as lutas pelo poder e as conquistas militares. Isso perturbava Jacob e Wilhelm Grimm. Eles queriam uma nação unificada, um espírito de unidade entre o povo.