Irlanda do Norte recorda 50 anos do Domingo Sangrento

Em 30 de janeiro de 1972, soldados do Regimento de Paraquedistas do Exército Britânico abriram fogo contra cidadãos desarmados, que protestavam pelos direitos civis na Irlanda do Norte, matando 13 e ferindo 15.

Ninguém foi punido pelo massacre conhecido como Domingo Sangrento (Bloody Sunday), para indignação das famílias das vítimas. Neste domingo (30/01), celebrando a data, elas refizeram o trajeto da passeata original pela cidade de Londonderry, também conhecida como Derry.

Em demonstração de solidariedade, multidões se reuniram ao longo das ruas que levam até o Monumento do Domingo Sangrento, onde ocorreu a matança. Crianças, portando rosas brancas e os retratos das vítimas, acompanharam a tocante procissão.

O 50º jubileu chega num momento em que a frágil paz na Irlanda do Norte foi desestabilizada pelo Brexit. Como um lembrete das tensões que permanecem na província, alguns dias antes unionistas linhas-duras ergueram bandeiras do Regimento de Paraquedistas numa área de Londonderry.

Domingo Sangrento em 30/01/1972 Foto: PA Wire/empics/picture alliance

O que foi o Domingo Sangrento?

O "Bloody Sunday" foi um dos episódios mais sombrios do conflito entre os nacionalistas católicos norte-irlandeses, que queriam uma Irlanda unida, e os unionistas protestantes, leais ao Reino Unido.

A detenção de nacionalistas católicos sem julgamento – no contexto dos conflitos apelidados The Troubles (Os Problemas), iniciados quatro anos antes – foi o estopim para a passeata de 30 de janeiro de 1972.

Apesar da proibição de protestos, mais de 15 mil cidadãos partiram de um conjunto habitacional em direção centro de Derry. Quando jovens começaram a atirar pedras contra uma barricada do Exército britânico, os soldados receberam ordens de avançar. Mais tarde, alegariam ter sido atacados com bombas de pregos e armas de fogo, e que não teriam mirado nos manifestantes.

Embora suas declarações tenham sido aceitas no relatório oficial, elas não foram sustentadas por depoimentos independentes. As famílias das vítimas ridicularizaram o documento como "lavagem de culpa".

O massacre impulsionou o recrutamento para o Exército Republicano Irlandês (IRA), que combatia pela reunificação das duas Irlandas. O grupo paramilitar intensificou sua campanha terrorista na Irlanda do Norte, no continente britânico e no exterior, só encerrando-a em 1998, quando o Acordo da Sexta-Feira Santa selou a paz.

Rosas brancas e retratos das vítimas na passeata do 50º aniversário Foto: Brian Lawless/empics/picture alliance

Paz instável e influência negativa do Brexit

O governo do Reino Unido se desculpou em 2010, depois de ficar constatado, num segundo inquérito oficial, que os soldados dispararam sem justificativa em civis desarmados e em fuga, e depois mentira a respeito, durante décadas. O relatório de 5 mil páginas concluiu que os manifestantes não representavam perigo, e que o comandante no local violara as ordens superiores.

Apesar disso, cinco décadas depois, os familiares ainda buscam a justiça que, segundo creem, é necessária para que uma sociedade ferida sare. Em 2019, um soldado britânico foi indiciado da morte de dois manifestantes e ferimentos em quatro outros.

Em 2021, contudo, o governo britânico sob Boris Johnson anunciou planos de suspender todos os processos contra soldados e militantes, sob o pretexto de dar fim ao conflito. A decisão enfureceu as famílias das vítimas e foi rejeitada por todos os principais partidos norte-irlandeses.

O desligamento do Reino Unido da União Europeia, com o Brexit, desestabilizou o frágil consenso pós 1998. Os unionistas protestantes exigem que Londres anule um protocolo relativo ao comércio com a Irlanda do Norte, em que a província é tratada diferentemente do Reino Unido continental.

O governo de Johnson é favorável a essas reivindicações e trava negociações prolongadas com a UE. Antecipando as eleições regionais em maio, parte dos nacionalistas torce para que o Brexit ajude a alcançar o que o IRA nunca conseguiu: uma Irlanda unida, um século depois de o Reino Unido abocanhar um microestado no norte da ilha irlandesa.

av (AFP,Reuters)