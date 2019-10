Irã diz que um de seus petroleiros foi atacado perto da Arábia Saudita

Um navio-tanque iraniano foi atingido nesta sexta-feira (11/10) no Mar Vermelho por duas explosões, ambas, segundo a imprensa estatal do Irrã , causadas por mísseis.

O incidente aconteceu na costa da Arábia Saudita e logo despertou temores de uma escalada de tensão entre os dois países na já instável região, que é economicamente crucial.

O ataque com mísseis ainda não pôde ser confirmado de forma independente, mas o local, o Mar Vermelho, seria pouco comum – a maioria das hostilidades envolvendo o Irã ocorre no Golfo Pérsico.

A National Iranian Oil Company, proprietária do petroleiro, disse que o navio foi atingido às 5h da manhã e novamente às 5h20, a cerca de 100 km de Jidá, na Arábia Saudita.

Os membros da tripulação estão em segurança, e o navio, em condições estáveis, apesar do casco danificado, segundo os iranianos. Houve relatos contraditórios sobre se o navio estava em chamas e se o derramamento de óleo foi interrompido. O incidente ainda não foi confirmado por fontes independentes.

O preço do petróleo saltou após as notícias da explosão. O petróleo bruto do tipo brent subiu cerca de 2%.

Se confirmado, o ataque com mísseis deve aumentar as tensões na região, onde a hostilidade entre a Arábia Saudita e o Irã, que travam guerras por procuração no Oriente Médio, se manifesta de várias formas, incluindo a apreensão de petroleiros.

As tensões regionais permanecem altas desde o ataque com drones, em setembro, a duas grandes infraestruturas petrolíferas na Arábia Saudita, que culpou o Irã, apesar de os rebeldes huthi no Iêmen terem assumido a responsabilidade pela operação.

O ataque, o mais grave do tipo na Arábia Saudita, reduziu a produção mundial de petróleo em quase 6% e aconteceu após vários meses de incidentes em águas próximas ao Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do petróleo do mundo.

Os Estados Unidos culpam, além disso, o Irã pela sabotagem de seis petroleiros, de diferentes bandeiras, em meados deste ano no Mar de Omã, perto da costa dos Emirados Árabes Unidos. Na mesma época, a Guarda Revolucionária do Irã derrubou um drone de espionagem dos EUA, o que levou o presidente Donald Trump a ordenar um bombardeio em resposta, abortado apenas no último minuto.

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter