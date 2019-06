Irã derruba drone dos EUA

Os Guardiões da Revolução do Irã anunciaram nesta quinta-feira (20/06) terem derrubado um avião não tripulado dos Estados Unidos que serviria para operações de espionagem perto do Estreito de Ormuz, onde vários incidentes foram registrados no mês passado.

Os militares dos EUA confiraram a derrubada do drone, mas afirmaram que ele estava sobre águas internacionais quando foi derrubado. Os americanos ainda condenaram o que chamaram de "ataque injustificado" dos Guardiões da Revolução do Irã.

"Trata-se de um ataque injustificado a um aparelho de vigilância americano no espaço aéreo internacional", denunciou Bill Urban, porta-voz da Marinha americana no Pentágono.

O presidente americano, Donald Trump, tuitou que o Irã "cometeu um erro muito grande", pouco depois da confirmação da notícia pelo Pentágono.

Segundo comunicado emitido pelos Guardiões, o drone, do tipo RQ-4 Global Hawk, entrou no espaço aéreo iraniano na madrugada desta quinta, sobrevoando a região de Koohe Mobarak, na província de Hormozgan, no sul do país.

O porta-voz do Ministério do Exterior do Irã Abbas Mousavi condenou, segundo a televisão estatal iraniana, o que chamou de violação do espaço aéreo do país e alertou para as consequências de tais "medidas ilegais e provocadoras".

Os Guardiões, apontados pelos EUA como um grupo terrorista, denunciaram que o drone "violou o espaço aéreo territorial iraniano".

O Estreito de Ormuz é a única ligação entre o Golfo Pérsico e os oceanos, sendo um ponto geográfico estratégico pelo qual passa um quinto dos carregamentos de petróleo mundial. Ele está localizado a apenas 80 quilômetros dos Emirados Árabes Unidos e de Omã.

A derrubada do drone ocorre em meio ao aumento da tensão entre o Irã e os EUA no Oriente Médio, com troca de ameaças entre os dois países em torno daquela área e depois de Washington ter decidido enviar mais tropas à região e fortalecer sua instalação militar de navios e mísseis no Golfo Pérsico.

Semana passada, dois navios petroleiros sofreram danos graves no Golfo de Omã, próximo à costa iraniana, e os Estados Unidos culpam Irã pelos atentados, ocorridos quase um mês depois de ataques a outros quatro navios, incluindo três navios-tanque, na costa dos Emirados Árabes Unidos.

MD/JPS/ots/rtr/efe

