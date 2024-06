Com 250 mil km², sendo 138 mil km² em solo brasileiro, o Pantanal é a maior planície alagada do mundo. Apesar do bioma ter sido declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 2000, ele sofre com o desmatamento ilegal e a invasão do agronegócio. As autoridades suspeitam que os incêndios atuais foram causados por queimadas, mas as causas ainda estão sendo investigadas.