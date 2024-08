Incêndio força retirada de milhares na região de Atenas

Centenas de bombeiros lutam pelo segundo dia contra as chamas na região da capital grega. País enfrenta incêndios florestais desde maio.

As autoridades da Grécia ordenaram nesta segunda-feira (12/08) a evacuação de várias localidades próximas à Atenas devido a um incêndio florestalde grandes proporções. Centenas de bombeiros lutam pelo segundo dia consecutivo tentando conter o fogo, que devasta a região.

A ordem de evacuação atinge, por enquanto, uma dúzia de cidades e vilarejos próximos à capital grega. Algumas pessoas que se recusaram a deixar suas casas tiveram que ser resgatadas. Pelo menos três hospitais foram evacuados.

O incêndio começou na tarde de domingo na cidade de Varnavas, a cerca de 35 quilômetros da capital, e lançou um manto de fumaça sobre o centro de Atenas. Nas primeiras horas de segunda-feira, o fogo se espalhou "como um raio" para diversas regiões devido aos ventos fortes, segundo as autoridades gregas.

O fogo atingiu também o vilarejo de Grammatiko, a cidade histórica de Maratona, o município litorâneo de Nea Makri e o Monte Pentélico, ao norte de Atenas.

Fumaça escureceu o céu de Atenas neste domingo Foto: Derek Gatopoulos/AP Photo/picture alliance

Mais de 560 bombeiros e 16 equipes treinadas para combater incêndios florestais são empregadas para lutar contra as chamas, com o apoio de 152 veículos e voluntários. Vinte e nove aviões e helicópteros também lançam água nas chamas que, segundo as autoridades, chegaram a atingir 25 metros de altura.

Apesar dos esforços, metade do país segue sob "alerta vermelho" para incêndios florestais, afirmou o ministro da Crise Climática e Proteção Civil, Vassilis Kikilias. O perigo elevado se mantém ao menos até quinta-feira devido às condições climáticas. Dois oficiais ficaram levemente feridos, enquanto vários civis foram levados a hospitais por inalação da fumaça.

Mudanças climáticas pioram o fenômeno

Embora os incêndios de verão sejam comuns na Grécia, o clima extraordinariamente quente e seco associado à mudança climática tornou o fenômeno mais frequente e intenso, de acordo com os cientistas. Desde maio, o país vem enfrentando centenas de incêndios florestais.

Os meses de junho e julho deste ano, por exemplo, foram os mais quentes já registrados na Grécia, precedidos pelo inverno mais quente da história. O fogo também está sendo alimentado por ventos fortes e pela seca enfrentada após o país registrar repetidas ondas de calor.

Centenas de bombeiros combatem as chamas na região de Atenas, enquanto moradores tiveram que deixar suas casas por segurança Foto: Marios Lolos/Xinhua/IMAGO

Em 2018, um grande incêndio varreu a cidade litorânea de Mati, a leste de Atenas, deixando as pessoas presas em suas casas e nas estradas enquanto tentavam fugir em seus carros. A tragédia deixou mais de 100 mortos, incluindo alguns que se afogaram tentando nadar para longe das chamas.

No ano passado, os incêndios florestais na Grécia deixaram mais de 20 mortos , incluindo 18 imigrantes que ficaram presos pelas chamas enquanto caminhavam por uma floresta no nordeste da Grécia.

