Incêndio em barco na Califórnia deixa ao menos 25 mortos

Autoridades dos Estados Unidos abriram uma investigação para averiguar as causas do incêndio contra um barco de passeio com mergulhadores na Califórnia, que deixou ao menos 25 mortos. Nove pessoas seguem desaparecidas.

Nesta terça-feira (03/09), mergulhadores ainda realizavam buscas em torno dos destroços do barco Conception, que pegou fogo na madrugada de segunda-feira com 33 passageiros e seis tripulantes a bordo. A embarcação estava ancorada próximo à ilha de Santa Cruz, na costa sul da Califórnia.

A Guarda Costeira americana confirmou as 25 mortes e disse ter recebido apenas uma ligação com pedido de socorro. As chamas, que começaram aproximadamente às 3h15 no horário local, enquanto a maioria estava dormindo, aprisionaram os passageiros que estavam alojados sob o convés. O barco afundou na manhã seguinte e se encontra virado para baixo a 18 metros de profundidade.

As equipes de resgate recuperaram quatro corpos a 145 quilômetros do local, e outros 16 foram retirados da água. Debaixo do barco afundado foram encontrados cinco corpos.

Testemunhas relataram que ouviram várias explosões, mas as autoridades evitam especular sobre as possíveis causas do incêndio. É possível que tanques de oxigênio ou propano utilizados nos mergulhos possam ter explodido com as chamas.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos enviou uma equipe de engenheiros e especialistas em incêndios para investigar o incidente.

Memorial às vítimas do barco Conception próximo ao local onde ocorreu o incêndio

Segundo a Guarda Costeira, cinco dos seis tripulantes escaparam das chamas em um barco inflável, que conduziram até outra embarcação de pesca ancorada nas proximidades. Alguns deles chegaram a voltar ao barco para procurar sobreviventes, mas não encontraram ninguém.

"Aconteceu rápido demais, e algumas pessoas não conseguiram sair", disse o comandante da Guarda Costeira Matthew Kroll.

O Conception havia sido alugado por uma empresa de mergulhos da cidade de Santa Bárbara, na Califórnia. Segundo o site da companhia, o barco realizava uma excursão de três dias pelas Ilhas do Canal, na costa do estado americano, e deveria retornar a Santa Bárbara às 17h de segunda-feira.

