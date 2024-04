Incêndio atinge edifício histórico no centro de Copenhague

Prédio da antiga Bolsa de Valores, do século 17, está em chamas. Cidadãos ajudam a retirar obras de arte. Não há registro de vítimas.

O edifício da antiga Bolsa de Valores da Dinamarca, em Copenhague, uma construção do século 17, está em chamas na manhã desta terça-feira (16/04), e o fogo já provocou a queda da icônica torre do prédio.

Os serviços de emergência e os bombeiros dinamarqueses estão no local para tentar extinguir o fogo, enquanto a polícia isolou uma grande área ao redor do edifício localizado no centro da capital dinamarquesa.

Não há registro de vítimas. A causa do incêndio, que foi registrado às 7h30 (horário local), ainda não foi apurada. Nas redes sociais, dinamarqueses estão comparando a tragédia ao incêndio que atingiu a Catedral de Notre-Dame, em Paris, em 2019.

O incêndio começou no telhado de cobre da Boersen e logo se espalhou por grande parte do edifício, que é uma atração turística muito popular. Partes do telhado desabaram, segundo os bombeiros.

Incêndio na antiga Bolsa de Valores de Copenhague começou pelo telhado Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/AP/picture alliance

O prédio estava sendo reformado e por isso está envolto por andaimes, o que dificulta os trabalhos dos bombeiros.

Por precaução, foram esvaziadas várias alas do Palácio de Christiansborg, que é a sede do Parlamento e da Suprema Corte e abriga o escritório do primeiro-ministro, e vários ministérios que ficam perto do edifício em chamas.

Enormes colunas de fumaça são visíveis no centro de Copenhague. Algumas pessoas entraram no interior do edifício para salvar obras de arte.

O ministro da Cultura dinamarquês, Jakon Engel-Schmidt, disse ser impressionante ver como os cidadãos estavam ajudando os serviços de emergência a salvar quadros e outras obras de arte do edifício em chamas.

Cidadãos ajudam na retirada de obras de arte do edifício em chamas Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix/REUTERS

A Câmara de Comércio Dinamarquesa tem sede no edifício em chamas, que foi construído em 1615. Sua torre, no formato das caudas de quatro dragões entrelaçados, tem altura de 56 metros.

as/cn (AP, Lusa)