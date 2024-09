Imprensa alemã repercute "batalha épica" entre Moraes e Musk

Bloqueio do X no Brasil é destaque na imprensa da Alemanha. Jornais ressaltam debate sobre responsabilidades das redes sociais.

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de suspender a operação do X (antigo Twitter) no Brasilapós a plataforma falhar em cumprir ordens judiciais repercutiu na imprensa alemã. Jornais do país destacaram o que chamaram de "batalha épica" entre Moraes, classificado por um dos veículos como "polêmico", e o dono da rede social, o bilionário Elon Musk.

Bild - "Perdedor", 02/09

O juiz Alexandre de Moraes (55) [...] restringiu a liberdade de expressão no país sul-americano. [...] Isso foi precedido por uma disputa com o chefe do X, Elon Musk, por suspeita de censura no Brasil.

O Bild diz: banir opiniões não é uma opção!

Der Spiegel - "O juiz que bloqueou a rede de Elon Musk no Brasil", 01/09

O juiz brasileiro Alexandre de Moraes fechou a rede do proprietário do X, Elon Musk. O bilionário insultou o magistrado por ter feito isso. Mas ele é experiente e está preparado para a batalha.

É uma batalha épica que está se desenrolando atualmente entre o jurista brasileiro de 56 anos e o bilionário sul-africano de 53 anos. Com motivações pessoais, especialmente do lado de Musk, mas se trata também de uma questão geral, muito fundamental: Qual é a responsabilidade dos operadores de redes sociais pelo conteúdo de suas plataformas, até que ponto eles podem ser responsabilizados e até onde podem ir as consequências legais?

Ambos afirmam querer proteger a democracia: Musk, que defende contas que publicam notícias falsas com o argumento de defesa da liberdade de expressão, e Moraes, que afirma querer proteger a democracia da corrosiva disseminação de mentiras na Internet.

Agência DPA - "Disputa com Musk: juiz ordena o bloqueio do X no Brasil", 31/08

Um polêmico juiz federal no Brasil quer impor o bloqueio de contas no X por causa de discurso de ódio e notícias falsas. O proprietário Elon Musk se recusa. Agora o serviço deve ser bloqueado.

Depois de uma disputa de meses com o bilionário da tecnologia Elon Musk, um juiz no Brasil ordenou o bloqueio de sua plataforma X.

[...]

Ele acusa o serviço X, sucessor do Twitter, de não tomar medidas suficientes contra a disseminação de discursos de ódio e notícias falsas. Musk, por sua vez, se refere à liberdade de expressão e chama o juiz de "ditador maligno".

Frankfurter Allgemeine Zeitung - "O rival de Musk no Tribunal Constitucional", 31/08

Elon Musk tem entrado em conflito com o juiz Alexandre de Moraes no Brasil há muito tempo. Mas agora este respondeu com um golpe duplo.

Desde sábado, a plataforma X está bloqueada no Brasil por ordem judicial. O bloqueio ocorreu depois que o bilionário e proprietário da X, Elon Musk , se recusar a nomear um representante legal para o país e a pagar multas pendentes.

Tagesschau.de - "Corte brasileira bane o X", 31/08

A disputa de meses entre o serviço on-line X e o Supremo Tribunal Federal no Brasil aumentou: a popular plataforma de notícias agora será bloqueada. Musk, proprietário do X, fala de censura.