Iguanas são reintroduzidas em ilha de Galápagos

Darwin, o pesquisador e colecionador

Tartaruga gigante

Darwin ficou fascinado com as tartarugas gigantes, que pesam até 350 kg e são endêmicas do arquipélago. Ele reparou que a cor e a forma da couraça variavam de ilha para ilha, indicando que a adaptação ocorria de acordo com o habitat. O navio Beagle trouxe dezenas de tartarugas gigantes a bordo, das quais a maioria foi usada como alimento pela tripulação. A tartaruga Harriet, no entanto, conseguiu chegar à Europa, para depois ser enviada à Austrália. O objeto de pesquisa de Darwin morreu em 2006, aos 175 anos de idade.