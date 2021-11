Igualdade de gênero

No ritmo atual, homens e mulheres terão oportunidades, participação e salários iguais daqui a 170 anos, afirma Fórum Econômico Mundial, que constata retrocesso na equiparação econômica e elogia países nórdicos e Ruanda.

Os avanços para diminuir a disparidade salarial entre homens e mulheres e aumentar a participação feminina no mercado de trabalho desaceleraram dramaticamente no último ano, afirma um estudo do Fórum Econômico Mundial divulgado em 2016. O documento destacou que, com o retrocesso do último ano, a disparidade de gênero no mercado de trabalho atingiu o maior nível desde 2008. O índice, de 59%, significa que a participação econômica e as oportunidades das mulheres equivalem a menos de dois terços das dos homens.