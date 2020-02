Identificado autor de ataque terrorista em Londres

Segundo funcionário do antiterrorismo europeu, citado pela agência de notícias Reuters, o autor do ataque a faca deste domingo (02/02), no sul de Londres, foi identificado como Sudesh Amman, ex-presidiário, recentemente libertado após servir pena por crimes de terrorismo.

Ele fora preso em 2018, aos 18 anos de idade, após admitir 13 delitos, entre os quais disseminar material terrorista e coletar informações úteis para atentados, acrescentou a fonte. A polícia londrina ressalvou que ainda não houve uma identificação formal, mas: "Estamos bastante confiantes que se trata de Sudesh Amman."

De acordo com diversas testemunhas, por volta das 14h (11h em Brasília), no bairro de Streatham, no sul de Londres, um homem armado de facão e com cilindros de prata colocados no peito corria pela rua, seguido por vários policiais à paisana, que acabaram abatendo-o a tiros. Constatou-se que o suposto colete-bomba era falso.

Antes, Amman esfaqueara três pessoas, deixando pelo menos uma delas em perigo de vida. As autoridades do Reino Unido logo classificaram o ataque como "relacionado ao terrorismo" e "de fundo fundamentalista islâmico".

Após o alerta, vários veículos de emergência médica deslocaram-se rapidamente para o palco do incidente, também sobrevoado por helicópteros, segundo vídeos partilhados nas redes sociais e citados pela agência de notícias AP.

A Scotland Yard isolou a área e pediu aos cidadãos que evitassem esse ponto da capital, enquanto as circunstâncias são investigadas. Em outro tuíte, os agentes pediram aos cidadãos que "usassem o bom senso", evitando divulgar imagens e vídeos do incidente, "incluindo imagens dos agentes envolvidos".

Após tomar conhecimento do ocorrido, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, agradeceu através do Twitter a rápida resposta dos serviços de emergência, afirmando que seus "pensamentos" estavam com os feridos e suas famílias.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, disse em comunicado que "os terroristas procuram nos dividir e destruir nosso modo de vida", mas "aqui em Londres, nunca permitiremos que eles sigam seu caminho".

Na última década, o Reino Unido tem vivenciado um aumento de ataques terroristas. Em novembro de 2019, um homem assassinou a facadas duas pessoas no centro de Londres, antes que transeuntes conseguissem dominá-lo. O agressor também usava um falso colete-bomba.

Nesse mesmo mês, porém, as autoridades britânicas reduziram o nível nacional de ameaça terrorista de "extremo" para "substancial", o mais baixo desde 2014.

AV/rtr,lusa,afp,ap,efe

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter