Formado em jornalismo pela Universidade Federal do Pará (UFPA), o repórter Hyury Potter passou por diversas redações em Santa Catarina e no Pará. Em 2018, trabalhou por seis meses na sede da DW, em Bonn, participando da cobertura das eleições presidenciais do Brasil.

Atua como freelancer e tem textos publicados na DW Brasil, BBC Brasil, The Intercept Brasil e InfoAmazonia. É autor do projeto de geojornalismo Amazônia Minada, que analisa requerimentos ilegais de mineração em unidades de conservação e terras indígenas da Amazônia.

O projeto, financiado pelo Amazon Rainforest Journalism Fund e o Pulitzer Center, recebeu em 2019 a bolsa News Innovation do International Center for Journalists (ICFJ), em parceria com o The Wall Street Journal.