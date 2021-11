Localizada em Schleswig-Holstein, no alto norte da Alemanha, Husum é conhecida por ser a cidade natal do escritor Theodor Storm, que a usou como cenário para muitas histórias.

Além disso, Husum também se destaca por sua arquitetura e contrastes. No centro histórico, têm-se as casas imponentes do final do século 16. Já no bairro dos pescadores, os transeuntes encontram travessas pitorescas e pequenas casas típicas. Barcos de arrastão ficam atracados à beira do porto e nas barracas se vendem camarões frescos.