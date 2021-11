Samuel Hahnemann publicou, em 1796, um importante ensaio chamado "Um novo método para averiguar os princípios curativos das drogas". Com ele, o médico descrevia suas descobertas e entrava para a história.

Na verdade, Hahnemann não é o pai das ideias básicas da homeopatia. No século 5º a.C., Hipócrates, pai da Medicina, já afirmava que uma doença podia ser combatida com substâncias que causavam sintomas parecidos. Hipócrates tentara a cura de certos males com similares.